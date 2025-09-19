Il Prefetto inaugura la mostra di Gustavo Aceves nella ex Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Aidone

Nel pomeriggio di ieri, 18 settembre 2025, il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, alla presenza del Sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia, e di tutta la Giunta Comunale, del Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Luisa Lantieri, del Questore di Enna, Salvatore Fazzino, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Enna, Alfredo Beveroni, del Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Carmelo Nicotra, nonché del Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, Angelo Di Franco, ha inaugurato ad Aidone la suggestiva mostra Equus Inter Lumina, a cura dell’artista messicano Gustavo Aceves, presso la Chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri, nota con il nome di S. Domenico, appartenente al patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

Il Prefetto, dopo una breve visita al Museo Archeologico di Aidone, che custodisce opere di pregio artistico di rilevanza internazionale tra le quali La Dea di Morgantina e la Testa di Ade, ha sottolineato come la mostra Equus Inter Lumina, autorizzata dalla Prefettura previo nulla osta del Fondo Edifici di Culto, si collochi all’interno di un percorso di valorizzazione della ex Chiesa San Vincenzo Ferreri, immobile di proprietà dello Stato e gestito dal Fondo Edifici di Culto e già concesso in uso gratuito al Comune di Aidone, con atto del 18 giugno 2020 e approvato con decreto ministeriale del 21 luglio 2020, per adibirlo a finalità socio-culturali.

La mostra, infatti, ad ingresso gratuito e fruibile fino al 31 dicembre prossimo, è connessa ad altra già allestita presso il sito UNESCO della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina ed organizzata dal Parco Archeologico di Morgantina e dalla Villa Romana del Casale, e si propone di dare lustro al patrimonio artistico e culturale del territorio, attraverso un dialogo tra arte contemporanea e luoghi di rilevanza storica e culturale.

Il Prefetto ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’evento culturale e per la significativa partecipazione della cittadinanza, auspicando lo svolgimento di altre iniziative che pongano al centro l’utilizzo e la valorizzazione dei numerosi e straordinari beni del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno siti in provincia.