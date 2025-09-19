“Respirare la città che fu sede dei sovrani di Sicilia”, al Castello di Lombardia la lezione di Pietro Colletta

Quali sovrani scelsero Enna come loro dimora? Come trascorrevano l’anno al centro della

Sicilia e quali attività prediligevano? A queste e ad altre domande risponderà il prof. Pietro

Colletta, medievista e docente associato di Letteratura latina medievale e umanistica

all’Università di Palermo, nell’appuntamento “Respirare la città che fu sede dei sovrani di

Sicilia”, in programma domenica 21 settembre alle ore 11 presso il Castello di Lombardia,

nell’ambito del festival “Le Vie dei Tesori”. Anche questo evento rientra nel calendario di

Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in

collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il

coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla

Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Tra le antiche mura del maniero, Colletta offrirà uno scorcio suggestivo della vita

medievale, raccontando il ruolo strategico e simbolico del Castello e spiegando perché i

sovrani decisero di viverci. L’incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia,

aneddoti e curiosità legati alla città di Enna.

Autore di numerose pubblicazioni di carattere filologico e storico-letterario e curatore di

edizioni critiche fondamentali per la storiografia siciliana medievale, Colletta è anche

presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e membro di comitati

scientifici nazionali e internazionali.

L’appuntamento è promosso da Bottega Culturale Sicilia e dal Comitato di Enna della

Società Dante Alighieri, nell’ambito delle attività de “Le Vie dei Tesori”, il festival che

valorizza il patrimonio culturale trasformando la città in un museo diffuso.

L’appuntamento è, quindi, per domenica in Via Nino Savarese, anello esterno del Castello

di Lombardia, alle ore 11.