Sanità, convegno all’Umberto I organizzato dalla Fadoi
Comunicati Stampa - 19/09/2025
La FADOI, l’associazione degli internisti ospedalieri, ha scelto Enna per confrontarsi su argomenti di attualità quotidiana in corsia. La giornata che vedrà coinvolti cinquanta internisti si svolgerà il 20 settembre nell’aula Armando Mingrino dell’ospedale ennese. I temi assistenziali saranno affrontati anche dall’ANIMO, l’associazione degli infermieri che co-gestiscono la condizione clinica dei pazienti. Sara’ presente il direttore generale Mario Zappia.