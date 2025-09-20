Il giorno del lutto del poliziotto morto, il ricordo dei colleghi, “Ciao Pé, ci mancherai assai”

E’ il giorno del lutto cittadino a Nicosia che piange la morte di Giuseppe Di Maggio, l’agente di polizia in servizio da 5 anni a Ladispoli, deceduto a seguito di un incidente stradale autonomo con la sua morto mentre stava percorrendo un tratto di contrada Sant’Agrippina.

I funerali

Oggi alle 15,30 i funerali nella Cattedrale di Nicosia e dall’inizio del rito religioso fino alle 17,30 le saracinesche dei negozi saranno abbassate e le bandiere saranno a mezz’asta in segno di lutto.

Il ricordo dei colleghi

Tanto dolore a Nicosia ma anche tra i colleghi di Giuseppe che, sui social, hanno scritto una commovente lettera, ricordando stralci felici di momenti trascorsi insieme per garantire la sicurezza dei cittadini.

“Peppino nostro”

“Ciao Pe, che dirti… onestamente speravamo di non dover mai scrivere una cosa del genere ma purtroppo eccoci qua. Oh Peppino nostro, bei momenti abbiamo passato insieme… ti ricordi quando prima della notte te ne uscivi con “oh ma inseguimenti ne dobbiamo fare sta notte?” “e vedi tu.. io sono uscito solo per quello”.

Le nottate al bar Giolli

I colleghi rammentano le serate al bar. “E poi, come ogni santissima notte, ci ritrovavamo le classiche 5/6 volanti “DE ZONA” al nostro amato Bar Giolli, a bere il classico caffe delle 3 di notte e dire “niè raga, è finito il turno”.

La lettera si chiude con un arrivederci. “Amico nostro, adesso ti salutiamo, questo non è un addio ma un semplice arrivederci, sappi che non ti lasceremo mai solo, resterai sempre nei nostri pensieri e nella nostra quotidianità, ma ti raccomando di una cosa: guidaci sempre sulla retta via, proteggici dall’alto e ogni tanto fatti anche sentire perché ci mancherai assai. Ciao Collè, dai tuoi fratelli del Terzo”.