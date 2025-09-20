Ortopedia al Basilotta, Mdt, “meno posti letto per errore di calcolo”

Denuncia degli errori di calcolo nella definizione dei posti letto nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Basilotta di Nicosia il presidente del Movimento per la difesa dei territori, Fabio Bruno.

La segnalazione a luglio

Una segnalazione che era stata inoltrata nel luglio scorso ai vertici della Regione siciliana dopo la prima bozza della rete ospedaliera risalente a giugno che, secondo la tesi di Bruno, ha ridotto i posti letto per il reparto, ritenuto strategico per un’area abbastanza vasta.

Il calcolo della Regione

Nel calcolo, l’assessorato regionale alla Salute ha indicato che vi sono 7 posti letto attivi ma nella seconda proposta, risalente ai giorni scorsi, vi è stato un incremento a 8. Il Mdt ha “evidenziato un vizio di forma nelle statistiche di occupazione di posti letto nel reparto di Ortopedia utilizzati dall’Assessorato, che potrebbero aver influito sulla decisione di ridurne i posti letto”.

“I posti attivi sono 12”

In sintesi, nella tesi del Mdt, i posti realmente a disposizione per Ortopedia sono 12 come emergerebbe dalla lettura della tabella del piano sulla rete ospedaliera. “Secondo la tabella in figura (estratta dalla più recente proposta di rete) i posti letto attivati per il reparto di Ortopedia al 6/6/2025 sarebbero 6 in degenza ordinaria più uno in day hospital, rispetto ai 10+2 che risulterebbero realmente attivati” taglia corto Bruno