Marano: “Schifani nomini assessore creato con Intelligenza artificiale, forse si porta a casa riforma Consorzi bonifica”

Dimissioni di Barbagallo, la provocazione della deputata regionale.

“Un componente dell’esecutivo non umano ma interamente virtuale, creato dall’intelligenza artificiale. Si chiama Diella e gestirà gli appalti pubblici in Albania per contrastare la corruzione. Una scelta senza precedenti e che ha spiazzato tutti, quella del primo ministro albanese Edi Rama, e che il governatore Schifani, approfittando delle dimissioni di Barbagallo, potrebbe sperimentare anche in Sicilia. Chissà, magari finalmente si potrebbe portare a termine la riforma dei consorzi di bonifica, visto che è attesa ormai da decenni da agricoltori e lavoratori”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars.

“Un ministro virtuale al posto di un ministro in carne ed ossa. Come il primo ministro albanese, anche Schifani dovrebbe seriamente valutare la possibilità di affidare ad un membro di governo rigorosamente basato sull’Intelligenza artificiale il compito di provare a creare le condizioni portare a casa un risultato che i siciliani aspettano da anni. Si potrebbe addirittura andare oltre l’agricoltura e sperimentare l’uso dell’Intelligenza Artificiale in altri ambiti, magari si riuscirebbe anche a porre fine all’atavico fenomeno del clientelismo e della corruzione”, conclude Marano.



