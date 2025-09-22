Problemi sanitari a Valguarnera, D’Angelo, “ci sono topi e blatte”, Draià, “disinfestazione fatta”

Allarme topi e blatte a Valguarnera. A segnalarlo la consigliera comunale e provinciale di Grande Sicilia Filippa D’Angelo, che indica un pericolo igienico sanitario troppo evidente.

La denuncia di D’Angelo

“Un paese invaso da topi e blatte, così si presenta Valguarnera e a dirlo non sono solo io per polemizzare o mettere in evidenza aspetti sgradevoli del nostro amato paese, (così vengono lette le segnalazioni dei consiglieri comunali), ma tanti cittadini che lamentano, quotidianamente, il pericolo igienico sanitario ormai troppo evidente. Se poi se ne accorgono anche i bambini la nostra responsabilità diventa ancora maggiore- afferma D’Angelo- Non più tardi di un paio di giorni fa, alcuni bambini, fortemente infastiditi

dalle troppe blatte in Via Sant’Elena, correvano verso casa perché era impossibile passeggiare o giocare alla villa Falcone-Borsellino e rispetto a questa cosa non sono rimasta indifferente e ho nuovamente scritto all’Amministrazione comunale e agli uffici preposti perché venga predisposta la disinfestazione e la derattizzazione, se è vero che poco tempo fa era stata fatta è necessario ripetere l’intervento perché sulla

salute dei cittadini non possiamo derogare. Spero che anche questa segnalazione/richiesta non venga disattesa e che prevalga il senso di responsabilità e rispetto verso i nostri cittadini.”

La replica della sindaca

A stretto giro di posta la risposta della sindaca Francesca Draià che attraverso i social ribatte: “La disinfestazione è stata fatta a metà luglio e nessuna segnalazione è arrivata in Comune. L’unica segnalazione di blatte è stata gestita da Acquaenna che ha fatto le verifiche sul posto. Tuttavia, se servirà

programmeremo nuovi interventi di disinfestazione e derattizzazione”.