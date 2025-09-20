“Palestina libera”, corteo a Valguarnera, padre Cumia ricorda i bambini morti a Gaza

Al grido “Palestina libera” si è svolta a Valguarnera una manifestazione pro Palestina alla quale ha partecipato un centinaio di persone. Il corteo partito dalla villa Falcone – Borsellino, ha percorso via Sant’Elena, via Garibaldi, piazza della Repubblica, via Matteotti, per concludersi in piazza Francesco Lanza.

I partecipanti

All’iniziativa organizzata da un gruppo di persone della società civile, hanno partecipato alcuni consiglieri di opposizione tra i quali Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Giuseppe Speranza, Luca Bonanno. Lo scopo è stato quello di sostenere il diritto all’esistenza del popolo palestinese e per ribadire la ferma condanna nei confronti del governo Netanyahu. Una manifestazione abbastanza composta, sentita e partecipata, la prima che si svolge a Valguarnera. Poco prima del congedo, padre Salvatore Cumia ha voluto ricordare con la preghiera e con un profondo momento di meditazione e riflessione le migliaia di vittime innocenti del massacro di Gaza, con particolare riferimento ai tanti bambini.