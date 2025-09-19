I massacri a Gaza, sindaca di Valguarnera espone la bandiera della pace

Dopo la bufera mediatica del mese scorso, sulla bandiera della Palestina esposta da ignoti sulla cima del monumento ai caduti della 1^ guerra mondiale e poi fatta rimuovera la sindaca Draià, in piena condivisione con la Giunta, decide di esporre sul balcone del Palazzo Comunale la bandiera della Pace, simbolo di solidarietà e fratellanza.

Il 21 settembre

Tutto ciò avverrà il 21 settembre, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della Pace istituita dall’Onu. “In quella data si vuole rappresentare- afferma la sindaca- un momento di riflessione e impegno contro ogni forma di guerra, violenza e ingiustizia. Un gesto semplice ma dal profondo valore simbolico, che intende riaffermare l’articolo 11 della nostra Costituzione e ricordare che solo attraverso il dialogo, la solidarietà e la fratellanza tra i popoli è possibile costruire un futuro di speranza.”