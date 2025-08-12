Bandiera della Palestina sul monumento ai Caduti Sindaca, “rimuoverla subito, è un oltraggio”

E’ polemica a Valguarnera dopo che una bandiera della Palestina è comparsa sul Monumenti ai Caduti. Il caso è esploso dopo la segnalazione, avvenuta sui social, da parte di un utente che si è dichiarato contrario a questa scelta, evidentemente pensata per sensibilizzare i residenti del Comune dell’Ennese sui massacri in corso a Gaza, costati la vita a migliaia di persone, tra cui anche dei giornalisti.

La sindaca di Valguarnera

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, commissario provinciale della Lega, ha risposto, sempre sui social, ringraziando prima l’utente “per la segnalazione”, salvo poi affermare di voler rimuovere la bandiera della Palestina. “Ho già provveduto – scrive la sindaca – a informare il Comandante affinché si intervenga al più presto per rimuovere questo oltraggio dal monumento ai nostri caduti. La tutela della memoria e il rispetto per chi ha sacrificato la vita per la nostra comunità sono per noi valori fondamentali”.