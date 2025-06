Pro Palestina, in piazza anche Pd, M5S, Psi e Avs

Hanno deciso di aderire alla manifestazione pro Gaza organizzata per sabato 14 ad Enna dall’Arci di Enna il Partito Democratico, il M5S, Alleanza verdi e sinistra, ed il Psi.

Stop al massacro a Gaza

“Quello che sta accadendo – si legge in una nota – a Gaza non può lasciarci in silenzio. Non può lasciarci indifferenti. La distruzione sistematica, la morte di migliaia di civili, l’assedio, la fame, il terrore quotidiano non sono “effetti collaterali”, ma il risultato di scelte politiche e militari precise. Scelte che violano il diritto internazionale e offendono ogni principio di umanità”.

L’appello

I partiti lanciano l’appello alla mobilitazione. “Le nostre comunità, anche qui, anche da Enna, devono trovare la forza e il coraggio di reagire. Non basta più indignarsi in privato: serve una presa di posizione pubblica, collettiva, visibile. Per questo scenderemo in piazza, accogliendo l’appello di ARCI Enna, e contribuiremo attivamente e parteciperemo con forza alla manifestazione provinciale di sabato 14 giugno a Enna in Piazza Umberto. Saremo in quella piazza per dire parole chiare di condanna per le azioni di Netanyahu e a favore della pace, per prendere posizioni politiche nette e assumere una chiara responsabilità politica. Chiediamo il cessate il fuoco immediato. Chiediamo la protezione internazionale della popolazione palestinese. Chiediamo che lo Stato di Palestina venga riconosciuto come soggetto politico e storico. E chiediamo che le sentenze della Corte Penale Internazionale vengano rispettate, senza doppi standard e senza ipocrisie”