Rimossa dal monumento ai Caduti la bandiera della Palestina

E’ stata rimossa la bandiera della Palestina che era stata sistemata nei giorni scorsi dal monumento ai Caduti di Valguarnera. La vicenda ha assunto toni polemici dopo che la sindaca, Francesca Draià, ha parlato di oltraggio, salvo poi, nelle ore successive, precisare, sempre sui social, di essere “vicina e solidale con il popolo palestinese”, al punto da inserire la bandiera del popolo di Gaza sul proprio profilo Facebook.

Operai al lavoro

La stessa sindaca, che è commissario provinciale della Lega, ha anche affermato come “salire su un monumento per collocare la bandiera di qualunque nazione o qualsiasi altro oggetto non è un gesto corretto né sicuro”.

Fatto sta che, nelle ore scorse, degli operai sono saliti in cima al monumento ai Caduti per togliere quella bandiera: chissà che fine ha fatto….