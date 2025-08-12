L’attacco al cronista di ViviEnna della sindaca di Valguarnera, solidarietà di Assostampa

“La segreteria provinciale di Assostampa Enna manifesta tutta la sua vicinanza e solidarietà al collega Rino Caltagirone, ancora una volta vittima di attacchi ingiustificati, via social, da parte del Sindaco di Valguarnera Francesca Draià”. Lo afferma il segretario provinciale di Assostampa Enna, Gianfranco Gravina in merito ai commenti sui social della sindaca di Valguarnera in riferimento all’articolo pubblicato sulla nostra testata e firmato da Rino Caltagirone su una bandiera palestinese sistemata sul monumento ai Caduti.

“Attacchi alla professionalità ed all’integrità morale”

“Attacchi che mettono – si legge nella nota dell’Assostampa Enna – in discussione la professionalità e l’integrità morale di un collega la cui unica colpa è, semmai, quella di raccontare scrupolosamente e con grande equilibrio le vicende di quel Comune. Respingendo al mittente le accuse di cui si è fatta portatrice, invitiamo, piuttosto il primo cittadino di Valguarnera ad un rapporto più sereno ed equilibrato con il mondo dell’informazione locale e non, che, giova ricordarlo, non passa solo ed esclusivamente da Facebook e dal suo profilo istituzionale”.

“Comune si doti di un ufficio stampa”

“Tutto ciò, magari, dando piena applicazione – spiega nella sua nota il segretario provinciale dell’Assostampa Enna, Gianfranco Gravina – nel suo Comune da quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di comunicazione istituzionale, dotando il Comune di Valguarnera di ufficio stampa secondo quanto previsto dalla L.150/2000. Nel caso in cui la Sindaca Draià voglia, finalmente, intraprendere questo percorso troverà questa segreteria disponibile al dialogo, al confronto e, se occorre al supporto”.