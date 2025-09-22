Sport City Day a Piazza Armerina, folla di giovani e famiglie al Castellina

Si è concluso a Piazza Armerina lo Sport City Day, svoltosi nella giornata di ieri presso il Campetto Castellina. La città dei mosaici è stata tra le 170 città italiane che hanno aderito e organizzato contestualmente l’evento, trasformando lo sport in una grande festa nazionale di comunità e benessere.

L’iniziativa, come fa sapere l’amministrazione, “ha visto una straordinaria partecipazione di giovani sportivi, famiglie e cittadini. Grazie alla collaborazione delle società sportive locali – GEAR, ASD Armerina Calcio, Polisportiva Armerina 2000 e Team 79 – la giornata ha messo in evidenza il valore dello sport come strumento di salute, inclusione, educazione e spirito di comunità.Un ringraziamento speciale va a Sicilia Soccorso, associazione di protezione civile, per il prezioso supporto, nonché a Giorgia Culici e a Luca Vitali per l’entusiasmo e la professionalità che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente”

Per il sindaco, Nino Cammarata “iniziative del genere ci permettono di mettere insieme sport, socialità e spirito comunitario per i nostri giovani e famiglie. Piazza Armerina vuole continuare a investire in spazi di comunità, dove far crescere i nostri ragazzi”.

L’assessore allo sport, Debora Zanerolli, ha aggiunto: “Ringrazio le società sportive e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Lo sport è inclusione, educazione e benessere, e la partecipazione così numerosa è la prova della bontà di iniziative come questa”.



