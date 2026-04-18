Enna al voto, Crisafulli al Pisciotto: “Subito interventi per Villa Farina”

Tappa nel quartiere Pisciotto per Mirello Crisafulli, candidato a sindaco alle prossime amministrative, che ha incontrato residenti e commercianti nella zona di Villa Farina, tra le più segnate dal degrado urbano.

Sopralluogo tra residenti e attività commerciali

Accompagnato da esponenti del Partito democratico e da sostenitori, Crisafulli ha visitato le attività della zona raccogliendo le segnalazioni di cittadini e operatori economici. Tra i problemi evidenziati, le difficoltà legate alla viabilità, il senso diffuso di insicurezza e i frequenti allagamenti in caso di piogge intense, che mettono a rischio abitazioni e negozi.

Una situazione che, secondo quanto riferito dagli stessi commercianti, ha già portato in alcuni casi alla chiusura delle attività.

“Una ferita aperta per la città”

La condizione di Villa Farina è stata definita come una criticità ormai storica per Enna. L’area, di rilevante valore urbano e sociale, versa da anni in stato di abbandono, incidendo negativamente sulla qualità della vita dei residenti.

“Bisogna recuperare la Villa Farina e restituirla ai suoi antichi splendori – ha dichiarato Crisafulli – intervenendo anche sulla captazione delle acque sotterranee per prevenire smottamenti e risolvere le criticità esistenti”.

Accelerare i lavori e rilanciare il quartiere

Il candidato ha inoltre sollecitato un’accelerazione delle procedure già avviate per il recupero dell’area.

“C’è una gara in corso – ha aggiunto – e occorre procedere rapidamente per avviare gli interventi e restituire la Villa alla città”. Alla visita ha partecipato anche la deputata nazionale Stefania Marino, che ha sottolineato la necessità di tutelare e valorizzare uno dei quartieri più antichi del capoluogo.

Al via il confronto diretto con i cittadini

L’iniziativa segna l’avvio di una serie di incontri sul territorio annunciati dal candidato, con l’obiettivo di costruire un programma amministrativo basato sul confronto diretto con i cittadini. Il rilancio dei quartieri storici, a partire dal Pisciotto, viene indicato come una delle priorità dell’azione politica in vista delle elezioni amministrative di maggio.