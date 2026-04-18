Lotta alla guida sotto l’effetto di droga: accordo tra Asp e Polizia stradale

Nasce in provincia di Enna un’alleanza istituzionale per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con un sistema integrato di controlli che punta su rapidità e innovazione.

L’Asp di Enna e la Polizia Stradale hanno sottoscritto una convenzione che coinvolge anche i compartimenti Sicilia Orientale e Occidentale, rendendo il laboratorio di Sanità Pubblica ennese punto di riferimento per l’intera regione.

Il protocollo

Il protocollo introduce un doppio livello di verifica: test rapidi su saliva effettuati su strada dagli agenti e, in caso di positività o sospetto, analisi di secondo livello affidate al laboratorio dell’Asp.

Una novità rilevante riguarda proprio la possibilità di eseguire le analisi in Sicilia: in precedenza i campioni venivano inviati a Roma, con tempi più lunghi. La presenza del laboratorio a Enna consente ora una significativa riduzione delle tempistiche a supporto delle indagini.

Il centro ennese è tra i pochi in Italia specializzati nell’analisi su matrice salivare in ambito di controlli di polizia, tecnologia che garantisce rapidità, minori rischi di alterazione dei campioni e maggiore aderenza all’uso recente di sostanze. La saliva, infatti, consente di rilevare con precisione la presenza di droghe e di stabilire se il conducente fosse sotto effetto al momento della guida.

La campagna di informazione

Accanto all’attività repressiva, l’intesa prevede anche campagne informative congiunte per sensibilizzare i cittadini sui rischi della guida alterata. Il modello punta a integrare sanità pubblica e forze dell’ordine in un’azione coordinata, con competenze complementari.

“Collaborazione importante per la sicurezza – ha detto il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia – che dimostra come istituzioni diverse possano lavorare insieme per il bene comune”. L’obiettivo è rafforzare il contrasto a un fenomeno che incide pesantemente sull’incidentalità stradale e sulla sicurezza collettiva.