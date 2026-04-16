Elezioni ed il caso Pd, Bianco difende Mirello, attacca Barbagallo: “Ne parlerò con Elly Schlein”

La gestione del Pd sulle elezioni amministrative a Enna si sta progressivamente trasformando in un caso politico nazionale. Ad aprire il nuovo fronte di scontro è stato l’ex sindaco di Catania ed ex ministro dell’Interno, Enzo Bianco, che, in una intervista a Rei Tv, ha preso apertamente le difese di Mirello Crisafulli, candidato a sindaco di Enna per il Centrosinistra e pezzo importante del Pd.

La questione Mirello da Schlein

L’ex ministro ha criticato duramente la linea del segretario regionale Anthony Barbagallo, contestando gli ostacoli posti alla candidatura dell’ex senatore e, in particolare, la decisione di negare il simbolo del Partito Democratico alla lista ennese. Bianco ha inoltre annunciato la volontà di investire direttamente della questione la segretaria nazionale Elly Schlein, sottolineando la gravità della frattura interna.

Lo scontro alla Camera tra Longi e Marino

Questa tensione, alimentata dalle critiche di Bianco, è deflagrata poche ore prima nell’Aula della Camera dei Deputati. L’esponente di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, è intervenuta per sottolineare il paradosso di un candidato sindaco, già deputato e senatore dem, che si trova a correre senza il vessillo ufficiale del suo partito storico. La risposta di Stefania Marino è stata immediata e piccata. La deputata del PD ha attribuito l’intervento della collega al «nervosismo della presentazione ieri delle liste», sostenendo che le dinamiche amministrative locali non dovrebbero essere oggetto di discussione parlamentare