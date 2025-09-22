Urban Trail città di Enna, domenica la prima edizione

Mancano ormai pochi giorni al primo Urban Trail città di Enna, organizzato dalla Marathon Club Haenna.

L’evento, che si svolgerà domenica 28 settembre, vedrà coinvolti atleti provenienti da tutta la Sicilia, e non solo. Gli agonisti potranno decidere se prendere parte alla gara di 18 km, o alla più breve da 11 km.

Oltre questi due percorsi, per gli appassionati non agonisti, sarà possibile partecipare anche alla passeggiata con le apposite guide, che illustreranno i principali punti di interesse presenti all’interno della competizione.

“Siamo estremamente contenti per l’interesse e la collaborazione che stiamo riscontrato dalla città con un grande supporto, anche, dall’amministrazione e dalle innumerevoli attività produttive del territorio, che hanno deciso di contribuire alla riuscita di questo evento sportivo. – dice Giovanni Riina, presidente della società sportiva – Con questa prima edizione vogliamo gettare le basi per un evento che possa diventare un appuntamento fisso, un evento che possa crescere negli anni sia sotto l’aspetto organizzativo che per il numero di atleti coinvolti. Il nostro obiettivo è quello di fare diventare la manifestazione un appuntamento fisso per Enna, che sicuramente potrà beneficiare di questa opportunità, una delle tante che lo sport ci mette a disposizione”

“Lavoriamo per portare ad Enna una disciplina sportiva di nuova concezione, una gara podistica che permetta agli atleti di scoprire e vivere tutte le principali attrazioni della nostra splendida città, permettendo loro di ripercorrere la lunga storia del nostro territorio” aggiunge Mary Pistillo, vicepresidente della Marathon Club. L’intero evento sarà documentato da uno staff di fotografi, un professionista e degli amatori, che hanno deciso di offrire il loro contributo per immortalare i partecipanti durante la competizione, al fine di poter fornire un racconto fotografico di questo primo Urban Trai città di Enna.

Sabato 27 settembre, ore 18:00, al teatro comunale F. P. Neglia, si svolgerà la presentazione ufficiale, al termine della quale verrà offerto un cocktail di benvenuto e sarà possibile ritirare i pettorali.

L’appuntamento per le gare è previsto per domenica 28 settembre, alle ore 8.00, presso il chiostro di Montesalvo; gli atleti che prenderanno parte alla gara da 18km partiranno alle ore 9.00 dall’eremo di Montesalvo, mentre i partecipanti alla 11km verranno trasferiti presso il castello di Lombardia, con apposita navetta gratuita, da cui partirà la gara breve alle ore 9.30. All’arrivo, tutti gli atleti saranno accolti nuovamente presso il chiostro di Montesalvo, dove si terrà il rinfresco finale e il pasta party e dove verranno consegnate le maglie tecniche dell’evento e le medaglie.

Rimangono gli ultimi giorni per potersi iscrivere alla manifestazione, inviando una mail a marathonclubhaenna@libero.it.

Per tutti i dettagli su percorsi e regolamento è possibile visionare tutti i materiali messi a disposizione sulla pagina Facebook della Marathon Club Haenna, in cui vengono condivisi tutti gli aggiornamenti sull’evento e sulla squadra organizzatric della manifestazione.