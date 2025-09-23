Da Milano a Palermo una staffetta di beneficenza per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi

L’Italia delle buone azioni si mobilita per il 1* Trofeo Solaria in memoria di Valentina Giulianelli, per raccogliere fondi da devolvere al Reparto di Neurochirurgia di Cesena che, con Picea (Patologie Ischemiche Cerebrali e Aneurisma), darà vita a progetti specifici e borse di studio.

Inizia con un torneo di Padel e numerose attività conviviali, il primo degli appuntamenti del Trofeo Solaria nato volontà di Luca, Lorenzo e Leonardo Volonghi, in memoria di Valentina, morta il 12 Giugno a soli 49 anni per un aneurisma. Una Patologia di cui si parla troppo poco e per la quale, ad oggi, non esiste un protocollo di prevenzione. Una patologia che se ne sta lì silenziosa finché non ti strappa alla vita in pochi minuti. Come è successo a Valentina. Senza dare al marito e ai figli neanche la possibilità di salutarla. Una patologia che Valentina non sapeva di avere e che, se diagnosticata in tempo, poteva essere curata.

È per questo che la famiglia e gli amici hanno deciso di trasformare il dolore in forza impegnandosi in prima linea con azioni concrete per raccogliere fondi, attraverso iniziative sportive e non solo, da destinare ad organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in ricerca e prevenzione.

Per sostenere la sanità pubblica in questa battaglia, da Milano a Palermo. Battaglia a fianco della quale è già salita a bordo Picea, associazione nata dalla famiglia Poggi che, come la famiglia Volonghi ha perso di aneurisma la giovanissima Barbara. Picea già impegnata sullo stesso fronte in Liguria, ha messo a disposizione competenze e relazioni per iniziare un percorso con il reparto di Neurochirurgia di Cesena. In nome e in ricordo di Valentina. Con l’obiettivo ambizioso di diffondere il progetto in tante altre regioni.

La prima iniziativa promossa dal Rio Padel di Villa Igea in collaborazione con il centro padel Hangar 84 di Arzignano e con il sostegno degli sponsor ha già raggiunto il sold out con partecipanti da tutta Italia. Numerose anche le donazioni di sponsor e anonimi che in queste ore stanno

Alla premiazione, che si terrà domenica 28 alle ore 12.30 presso il RioPadel di via Giuseppe Cesare Abba 18, parteciperanno il prof. Luigi Tosatto Direttore Struttura Complessa di Neurochirurgia Ospedale M. Bufalini Cesena e un rappresentante di Picea.

Per l’occasione verrà consegnata la coppa del Primo Trofeo Solaria che simbolicamente porrà la prima pietra miliare di questo nobile progetto che è possibile sostenere anche attraverso donazioni dirette.

Aiutaci ad Aiutare (Per informazioni www.trofeosolaria.it )

Il nome "Trofeo Solaria" è stato scelto perché evoca la personalità di Valentina. Solaria richiama il sole, simbolo di luce, energia e vita. Era così Valentina: luminosa, capace di riscaldare chi le stava accanto con il suo sorriso e la sua positività. Con Solaria, vogliamo che il suo spirito continui a brillare, illuminando il cammino di chi ne ha bisogno.





