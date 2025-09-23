Elezioni a sindaco di Enna, a Talk Sicilia Colianni svela la sua tentazione

Ci pensa a vestire i panni di sindaco di Enna Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e uomo di punto nell’Ennese del Mpa-Grande Sicilia. Le sue tentazioni le ha svelate nel corso della trasmissione Talk Sicilia rispondendo alle domande del direttore di BlogSicilia, Manlio Viola, e di ViviEnna, Gaetano Scariolo. Ad Enna si voterà nel 2026 e comunque andrà si chiude un’epoca politica, essendosi esauriti i due mandati di Maurizio Dipietro.

L’esperienza con Dipietro

“Innanzitutto – ha detto l’assessore regionale all’Energia – devo ringraziare il sindaco Dipietro, sono stato il suo vicesindaco per tanti anni ed insieme abbiamo condotto un’azione amministrativa che ritengo eccellente. Lo dicono i dati oggettivi, e come esempio cito i numeri relativi alla raccolta differenziata. E’ stata una palestra formativa prima che io arrivassi a guidare, grazie al mio partito al Movimento per l’autonomia, l’assessorato regionale all’Energia ed ai Servizi di pubblica utilità”.

“Nostro gruppo politico primo a Enna”

L’assessore regionale all’Energia ritiene che il suo partito darà un contributo importante nella scelta sulla scorta, come ritiene Colianni, della sua forza in città.

“Io sono innamorato della mia città. Chi mi conosce sa – ha detto Colaianni – che per me il Comune capoluogo, il Comune di Enna, dove sono nato sono cresciuto e in cui è nata la mia passione politica. La città è sempre stata al centro della mia azione politica ed amministrativa. Vedremo, valuteremo quello che sarà l’azione politica che i partiti ed i movimenti riterranno di mettere in campo, di certo il nostro gruppo politico è il primo certamente della città”.

“Ritengo che Enna debba andare in una direzione di unità di sintesi anche tra realtà diverse. Ad Enna con Dipietro abbiano unito – ha aggiunto l’assessore regionale – tante esperienze, tra cui quella riformista, cattolica ed autonomista e si è andati avanti per un decennio. Ritengo che si possa lavorare sullo stesso impianto politico. In merito ai nomi, li scelgono solitamente prima i cittadini che i partiti. Lo si avverte dai cittadini qual è la personalità che può guidare una comunità. Valuteremo nei prossimi mesi quali saranno le azioni politiche che ci vedranno comunque protagonisti all’interno delle elezioni amministrative”.

Ma lei piacerebbe fare il sindaco?

“Fare il Sindaco lo ritengo un onore. Sceglieremo – ha risposto Colianni – insieme al mio partito e sceglieremo ed ai miei concittadini quale sarà l’azione più giusta e più idonea. E non lo dico per essere voglio dire eccessivamente equilibrato, lo dico perché Enna non aveva un assessore regionale da circa un ventennio e oggi questo assessore regionale può dare anche un apporto a un’area interna qual è quella di Enna del capoluogo di provincia e di quella provincia in modo altrettanto importante”.