Il debutto del complesso bandistico dell’Associazione Nazionale del Fante nel giorno della commemorazione del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso

Il concerto di debutto del complesso bandistico dell’Associazione Nazionale del Fante, diretto dal maestro Angelo La Porta, e composto da 35 elementi, si terrà nel Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito (piazza Sant’Oliva, 25) giovedì 25 settembre alle 17, ricorrendo il 46° anniversario dell’uccisione del giudice Cesare Terranova e del Maresciallo Lenin Mancuso al quale è intitolata la Sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia.

L’Associazione Nazionale del Fante Federazione Provinciale di Palermo presieduta dal 1° Luogotenente Vincenzo Maria Maniaci e l’Associazione Nazionale del Fante – Protezione Civile e Ambientale-O.D.V. Sicilia , presieduta dal Dott. Vincenzo Nuccio, convinti che custodire e tramandare la Memoria Storica dipenda da ognuno di noi, sottolinea che, “come associazione d’arma, abbiamo l’obbligo morale di cercare di diventare custodi della memoria storica non solo come fonte di conoscenza ma anche produttrice di sapienza che porti l’uomo a porsi consapevolmente davanti al suo passato e alla storia, cercando di trarre da essa una strategia di pace per la vita nel futuro. E questo lo dobbiamo ai giovani”.

Da queste considerazioni nasce l’idea della banda convinti che, la musica come diceva Schopenhauer, “è la vera lingua universale che viene compresa ovunque. Essa non parla di cose, ma soltanto di gioia e di dolore, che sono le uniche realtà per la volontà: perciò essa parla così intensamente al cuore, mentre nulla ha da dire direttamente alla testa”. Inoltre, questi ragazzi che dedicano alla musica tra studio, prove, esibizioni il loro tempo vicini ad associazioni come quella del fante avranno la possibilità di guardare da vicino il mondo militare, le tradizioni e una storia che testimonia valori e nobili sentimenti che il mondo attuale ha dimenticato.





Luogo: Circolo Unificato dell’Esercito, piazza Sant’Oliva, 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Artista: Banda

Prezzo: 0.00