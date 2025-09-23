Libero Consorzio, designati i 7 sindaci alla conferenza provinciale per il dimensionamento scolastico

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha presieduto questa mattina l’assemblea dei Sindaci convocata, nella sede dell’Ente, per designare i componenti la conferenza scolastica provinciale per la razionalizzazione e il dimensionamento degli istituti scolatici di ogni ordine e grado del territorio che dovrà riunirsi nelle prossime settimane. All’incontro, al quale hanno preso parte anche i funzionari del servizio Pubblica istruzione dell’Ente, erano presenti i rappresentati di 13 comuni, tra Sindaci e delegati. Ad aprire i lavori il presidente Capizzi che ha esortato i presenti a trovare la quadra tenendo conto delle esigenze delle rispettive realtà scolastiche. L’Assemblea ha trovato l’accordo e ha proposto e designato quali componenti la conferenza scolastica provinciale i sindaci di Agira, Pietraperzia, Barrafranca, Leonforte, Catenanuova, e Valguarnera. A questa rosa di designati si aggiunge il Sindaco di Enna che entra a far parte di diritto.