Nomina nuovo responsabile politico del PRI per la città di Messina

Il segretario regionale del PRI Pietro Currò, ha nominato il dr. Angelo Toscano nuovo responsabile politico del partito per la città di Messina.

Iscritto al partito dal 2008, il dr. Angelo Toscano, laureato in Scienze Biologiche, è già membro del Direttivo Regionale Siciliano dal 2022.

“Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la volontà di rendere il PRI una forza viva e propositiva nella nostra città, in un momento storico in cui il dialogo, la competenza e la coerenza devono tornare ad essere valori fondamentali per la politica” ha dichiarato il neosegretario. “Il nostro impegno sarà quello di ascoltare il territorio, costruire relazioni autentiche e promuovere una visione politica fondata sui principi repubblicani: la giustizia sociale, il merito e la partecipazione”. Il nuovo segretario guiderà un piano d’azione articolato che prevede, tra l’altro, il rafforzamento della struttura interna, il rilancio della campagna di tesseramento e la presentazione di proposte costruttive.

“Il PRI alle prossime elezioni regionali della Calabria, Campania, Puglia, Marche e Toscana affiancherà il Centrosinistra e il Campo Largo con candidati propri” ha confermato inoltre il neosegretario.





Luogo: Messina, MESSINA, MESSINA, SICILIA