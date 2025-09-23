Raccolta di carta e cartone, a Caltanissetta servizio sospeso anche domani

L’incendio di domenica scorsa ha causato danni all’impianto della Ecoface Industry srl. Si cerca un impianto alternativo per il conferimento.

A Caltanissetta il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone sarà sospeso anche domani, mercoledì 24 settembre. Pertanto, gli utenti non potranno esporre la frazione indicata.

Resta confermata, invece, la raccolta delle altre frazioni di rifiuti previste nei calendari nelle Zone A e B.

L’interruzione del servizio di raccolta differenziata di carta e cartone è legata all’incendio che domenica scorsa ha interessato l’impianto della Ecoface Industry s.r.l.

Gli Uffici sono impegnati ad individuare un impianto alternativo e a porre in essere ogni utile azione che possa consentire, in tempi brevissimi, un ritorno alla normalità.



