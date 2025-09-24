Caltanissetta, di nuovo attivo da domani il servizio di raccolta differenziata

Rapido ritorno alla normalità grazie alla fattiva collaborazione tra l’Azienda Dusty e l’Amministrazione comunale guidata da Walter Tesauro.

A partire da domani, giovedì 25 settembre, a Caltanissetta il servizio di raccolta differenziata tornerà ad essere espletato regolarmente.

In tempi brevissimi, infatti, sono stati superati i disagi legati all’incendio che domenica scorsa aveva interessato l’impianto della Ecoface Industry srl e che aveva reso necessaria l’interruzione momentanea del servizio di raccolta delle frazioni di plastica, carta e cartone.

Un ritorno alla normalità reso possibile grazie alla fattiva collaborazione tra l’Azienda Dusty e l’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Walter Tesauro che ha consentito di garantire il rapido ripristino di un servizio di igiene ambientale fondamentale per la città.



