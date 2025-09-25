Rifiuti, domani a Caltanissetta raccolta straordinaria di plastica, carta e cartone

Intervento in via eccezionale degli operatori Dusty dopo momentanea interruzione del servizio.

Domani, venerdì 26 settembre, gli operatori della Dusty procederanno alla raccolta straordinaria di plastica, carta e cartone che nei giorni scorsi non era stato possibile ritirare.

Già da ieri la raccolta differenziata dei rifiuti a Caltanissetta funziona in modo regolare, come da calendario. Con l’intervento in via eccezionale in programma domani, si pone fine in modo definitivo ai disagi scaturiti dall’incendio che ha colpito l’impianto della Ecoface Industry srl e che aveva reso necessaria l’interruzione momentanea del servizio.



