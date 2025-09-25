Statale 117 bis, “curva della morte”, Cammarata a Capizzi, “messa in sicurezza immediata”

Il consigliere provinciale di FdI, Nino Cammarata, ha presentato una mozione, finita sul tavolo del presidente, Piero Capizzi, per la messa in sicurezza la Statale 117 bis, nota come la “curva della morte”. Tanti gli incidenti che si sono verificati lungo questa strada, per questo Cammarata ha chiesto dei provvedimenti specifici: tra questi, l’istallazione della segnaletica ben visibile, anche luminosa, dissuasori di velocità, barriere di protezione tipo New Jersey volta a separare le due carreggiate ed impedire l’invasione soprattutto dei mezzi in discesa.

Il pressing sull’Anas

“Il documento impegna l’ente a sollecitare l’ANAS, aprire subito un tavolo tecnico con Prefettura e ANAS e monitorare passo passo i lavori fino alla completa messa in sicurezza del tratto. Non si può più aspettare – afferma Cammarata – ogni giorno che passa aumenta il rischio di nuove tragedie. Le istituzioni hanno il dovere di agire subito per tutelare i cittadini”. La mozione sarà trasmessa alla Prefettura, all’Anas, ai sindaci del territorio ed alle forze dell’ordine.