Gli atti del convegno internazionale a Troina in 2 volumi, presentazione a Torre Capitania

Sabato 27 settembre, alle ore 17.30, nella sala Miani della Torre Capitania, a Troina, verranno presentati i due volumi in cui sono raccolti gli atti del convegno internazionale “Chiesa Società Territorio a Troina. Dai Normanni all’età moderna”, organizzato dal comune di Troina e tenutosi a Troina nei giorni 23-25 marzo 2023. I due volumi, curati Giovan Giuseppe Mellusi e Sebastiano Venezia, sono stati pubblicati ad agosto di quest’anno dalla Società Messinese di Storia Patria con il sostegno finanziario del comune di Troina.

Il precedente convegno

Al convegno di due anni e mezzo fa intervennero numerosi studiosi: Fulvio Delle Donne, Orazio Condorelli, Francesco Paolo Tocco, Agatino Cariola, Caterina Ingoglia, Pietro Colletta, Rocco Aricò, Lucia Sorrenti, Federico Martino, Maria Concetta Cantale, Horst Enzenberger, Giovan Giuseppe Mellusi, Vera Von Falkenhausen, Diego Ceccarelli, Silvestro Messina, Daniela Patti, Henri Bresc, Cristina Rognoni, Nicola Schillaci, Clara Biondi, Nicolò Mirabella, Stefania Sinardo, Pietro Scardilli, Sebastiano Venezia, Giuseppe Lipari, Paolo Russo, Paolo Giansiracusa e Giampaolo Chillè.

Gli interventi

Nei due volumi sono raccolte le relazioni che questi studiosi svolsero al convegno del 2023. Alla presentazione di sabato, nella Torre Capitania, interverranno alcuni di loro: Franco Amata, Federico Martino, Giovan Giuseppe Mellusi, Sebastiano Fabio Venezia, Pietro Scardilli e Silvestro Messina.

Saranno presenti anche il sindaco del comune di Troina, Alfio Giachino, e il presidente della Società Troinese di Storia Patria, Massimiliano Ragusa.