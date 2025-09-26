In ricordo del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso, la banda ANFante tocca cuori e coscienze

Il ricordo del giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, assassinati dalla mafia il 25 settembre 1979, nelle note di un concerto che ha toccato cuori e coscienze.

Ieri pomeriggio al Circolo Unificato dell’Esercito, a Palermo, si è tenuto il concerto di debutto della banda dell’Associazione Nazionale del Fante, formata da 35 musicisti di tutte le età e diretta dal maestro Angelo La Porta. All’evento erano presenti Carmine Mancuso, figlio del maresciallo ucciso da Cosa nostra, Gianni Stucchi, presidente dell’associazione nazionale del Fante e numerose autorità civili e militari.

Tra gli artisti il violinista Mario Renzi, la pianista Corinne Latteaur, il tenore Domenico Ghegghi, i soprani Federica Neglia e Sonia Contino, il baritono Cosimo Diano.

Il concerto si è aperto con l’inno di Mameli e poi a seguire un repertorio variegato con le musiche di Ennio Morricone e Nicola Piovani e arie liriche. Durante il concerto, la mostra delle opere pittoriche dell’artista Giacomo D’Anna. Tra i presenti anche Steve Gregory, fondatore del Forum internazionale Pace, sicurezza e prosperità, la cui sesta edizione si svolgerà a marzo 2026 a Palermo, con il coinvolgimento di 50 Paesi del mondo.

Le interviste a Carmine Mancuso, Gianni Stucchi e Angelo La Porta





Luogo: Circolo Unificato dell’Esercito, piazza Sant’Oliva, 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA