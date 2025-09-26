Paura a Enna per uno scontro tra 2 auto, nell’incidente coinvolto un bimbo

Paura nella serata di ieri in via Sant’Agata, ad Enna, per un brutto incidente che ha coinvolto due auto. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, una delle vetture, avrebbe centrato il fianco dell’altra, su cui erano a bordo degli emigrati ennesi che vivono in Germania.

L’intervento del 118

Si sono vissuti momenti di grande tensione perché in quest’ultima macchina c’era un bimbo ed i primi soccorsi sono stati prestati a lui ma per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche. Praticamente illesi anche gli altri, si è reso, comunque, necessario, l’intervento del 118 che ha provveduto a valutare le condizioni fisiche delle vittime dell’incidente stradale.