Enna si prepara al secondo weekend de Le Vie dei Tesori

Il 27 e 28 settembre torna a Enna il grande festival de Le Vie dei Tesori, che da anni trasforma borghi e centri storici siciliani in un affascinante museo diffuso a cielo aperto. Dopo un primo weekend da record, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e grande entusiasmo, il cuore della Sicilia si accenderà nuovamente con un programma ricco di esperienze ed eventi che intrecciano natura, benessere, tradizione, arte e cultura popolare.

Da cinque anni l’edizione ennese porta la firma di Antonio Messina, coordinatore locale del Festival e presidente di Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano.

“Il primo weekend è stato un successone — spiega Messina — sia come ingressi ai monumenti che per la partecipazione agli eventi. Le esperienze hanno suscitato nei partecipanti grande soddisfazione, segno che il festival è ormai diventato un appuntamento molto atteso dalla comunità”.

Le esperienze del weekend

Sabato 27 settembre – ore 9.30 – Cozzo Matrice

A cura di Dorotea Savoca

Un percorso suggestivo nell’area archeologica che domina il lago di Pergusa, tra miti, riti e leggende legate al rapimento di Kore. Durante la passeggiata, i partecipanti vivranno una meditazione guidata e una degustazione di prodotti tipici locali, compresa una birra artigianale prodotta in città.

Domenica 28 settembre – ore 10.00 – Convento dei Cappuccini

Con l’insegnante Anna Mahadevi Lo Grasso

Un incontro immersivo dedicato allo yoga: pranayama (tecniche di respiro), asana posturali e rilassamento guidato. Occorrono abbigliamento comodo e tappetino.

Domenica 28 settembre – ore 17.00 – Torre di Federico II

Con l’insegnante Federica Bruno (Crossbox Atrévete)

Un’esperienza che unisce yoga e pilates in uno dei luoghi più iconici della città.

Gli eventi

Sabato 27 settembre – L’arte del “cuntu”

A cura dell’Associazione La Rupe, con l’attore ennese Gaetano Libertino e l’accompagnamento musicale di Lucio Giunta. Una narrazione che intreccia storia e religiosità popolare, rievocando l’arrivo della patrona degli ennesi nell’antica Castrogiovanni.

Le degustazioni

Sabato 27 settembre – “Calici di stelle al tramonto”

A cura di Bottega culturale sicilia – isole dell’entroterra

Nel chiostro dei Padri Cappuccini, tra erbe aromatiche e architettura storica, un calice di bollicine al tramonto si accompagna alla musica dal vivo e all’osservazione del cielo stellato.

Domenica 28 settembre – Quartiere di Fundrisi

A cura de l’associazione Funnurisi

Una passeggiata guidata da un asino tra vicoli, chiese antiche, porte urbiche e panorami unici del quartiere storico.

Domenica 28 settembre – Campagna ennese

A cura delle sorelle Turco

Un percorso tra i grani antichi, i colori della natura e la memoria contadina. L’esperienza culmina con un pranzo a base di prodotti locali e con la dimostrazione della tradizionale cura e conservazione delle olive.

Accanto a esperienze ed eventi, il pubblico potrà accedere a un ricchissimo circuito di tesori, che comprende chiese, palazzi, torri e siti storici normalmente chiusi al pubblico, trasformando Enna in un vero museo diffuso a cielo aperto.

1. Castello di Lombardia

2. Cimitero Monumentale

3. Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

4. Chiesa di San Leonardo – Passione

5. Chiesa delle Madri Canossiane

6. Chiesa, Convento e Galleria dei Cappuccini

7. Ex Macello

8. Museo delle Confraternite

9. Palazzo Chiaramonte

10. Palazzo Militello

11. Palazzo Varisano

12. Sala Espositiva Francesco Neglia

13. Sagrestia segreta di Santa Chiara

14. Grotta Rupestre di Paolo Orsi

15. Rifugio antiaereo o “Sette stanze”

16. Palazzo Grimaldi – Aronica

17. Torre del Palazzo di Governo

18. Ex Banca d’Italia

19. Caserma dei Vigili del Fuoco

Info e prenotazioni

Il programma completo, i dettagli delle esperienze e le modalità di prenotazione dei coupon sono disponibili sul sito ufficiale: www.leviedeitesori.com/enna.

Un invito a vivere Enna come non l’avete mai vista: due giorni intensi di emozioni che aprono il secondo di tre weekend all’insegna della bellezza, della cultura e delle tradizioni popolari.