Vandali danneggiano distributore, gestore, “risarcitemi o vi denuncio, ho le immagini”

Vandali in azione ad Enna, in particolare in viale IV Novembre dove un gruppo di scalmanati , nella serata di ieri, intorno alle 23.30, ha preso d’assalto un distributore di bevande di una tabaccheria.

La scoperta del gestore

Ad accorgersene è stato il gestore non appena si è recato nell’attività commerciale che, per capire cosa fosse accaduto, ha preso le immagini delle telecamere di sicurezza. Dalla scansione del video avrebbe avuto modo di vedere i volti dei responsabili che, stando alla sua ricostruzione, postata sulla pagina social, sarebbero dei ragazzi.

Il messaggio ai responsabili

A loro si è rivolto pubblicamente, chiedendo il risarcimento del danno ma in caso di mancanza di riscontri ha annunciato di voler procedere con una denuncia.