Maltempo, rinviati eventi a Enna ed a Troina
Enna-Cronaca - 27/09/2025
Il maltempo che si sta abbattendo sull’Ennese ha causato l’annullamento di alcuni eventi importanti programmati nella giornata di oggi.
Aperitivo al tramonto a Villa Zagaria
Tra questi l’aperitivo al tramonto a Villa Zagaria a Pergusa, previsto alle 18 organizzato da Fai di Enna e curato dell’Enoteca-osteria Tommy’s Wine.
Presentazione di una pubblicazione a Torre Capitania
A Troina era prevista la presentazione dei due volumi che raccolgono gli atti del convegno “Chiesa Società Territorio a Troina dai Normanni all’Età Moderna”, nella Torre Capitania. Entrambi gli eventi sono stati rinviati a data da destinarsi