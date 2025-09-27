Maltempo, rinviati eventi a Enna ed a Troina

Enna-Cronaca - 27/09/2025

Il maltempo che si sta abbattendo sull’Ennese ha causato l’annullamento di alcuni eventi importanti programmati nella giornata di oggi.

Aperitivo al tramonto a Villa Zagaria

Tra questi l’aperitivo al tramonto a Villa Zagaria a Pergusa, previsto alle 18 organizzato da Fai di Enna e curato dell’Enoteca-osteria Tommy’s Wine.

Presentazione di una pubblicazione a Torre Capitania

A Troina era prevista la presentazione dei due volumi che raccolgono gli atti del convegno  “Chiesa Società Territorio a Troina dai Normanni all’Età Moderna”, nella Torre Capitania. Entrambi gli eventi sono stati rinviati a data da destinarsi