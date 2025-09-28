Urban Trail di Enna, Campanile, “una festa per la città”

“I miei complimenti vanno al Marathon Club di Enna, a Giovanni Riina per la passione contagiosa che mette in tutto ciò che fa e a questo straordinario gruppo di atleti ennesi: una vera squadra, fortissima nei valori e nell’energia”. Lo afferma l’assessore allo Sport del Comune di Enna, Rosalinda Campanile, al termine del primo Urban Trail di Enna.

“Oggi Enna – dice l’assessore – ha mostrato il volto di una città viva, capace di fare rete e partecipare. Un grazie agli artigiani che hanno realizzato i trofei, alla CNA con il prezioso gruppo dei panificatori – sempre presenti a ogni chiamata – e ai cuochi CNA che hanno preparato il “primo piatto dell’atleta”. Grazie alla ceramista Alessandra Mazza, al restauratore Angelo Scalzo, al maestro Mario Termini e al maestro del vetro Salvatore Giunta. Un plauso al CSI che ha promosso l’iniziativa e a Riccardo Caccamo, voce instancabile della manifestazione. Un ringraziamento anche ai fotografi che hanno immortalato ogni momento del percorso. Un grazie speciale va al Comando della Polizia Municipale e alla comandante avv. Delfina Voria, per la serietà e l’impegno con cui hanno garantito sicurezza e viabilità: senza di loro, oggi il Trail non sarebbe stato possibile. Un abbraccio a Federica e alla sua famiglia speciale, simbolo dell’importanza di vivere lo sport affrontando e superando ogni limite e difficoltà. Che questo sia solo il primo di una lunga serie: perché questa è la città che merita di crescere e di essere coltivata, una città di cittadini che corrono, insieme, per la propria comunità”