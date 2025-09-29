Acquisto della prima casa a Troina, contributo a fondo perduto del Comune alle giovani coppie

Il Comune di Troina ha deciso di frenare lo spopolamento della propria comunità. Un fenomeno, comunque, spalmato in tutta le Aree interne che si stanno progressivamente svuotando di giovani, attratti dalle città più grandi e soprattutto dal Nord Italia in cui vi è maggiore possibilità di lavoro, oltre ad una rete di servizi più efficiente, a cominciare dalla sanità.

Fino ad un massimo di 8 mila euro

E così, l’amministrazione di Troina, guidata dal sindaco, Alfio Giachino, ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto per l’acquisto di una casa nel centro storico. Fino al 28 dicembre 2025 sono aperti i termini per la presentazione delle domande. L’importo arriva a coprire fino al 50% del costo dell’abitazione e per un massimo di 8 mila euro.

Il sindaco, “iniziativa a sostegno dei giovani”

“Un’iniziativa che sostiene concretamente i giovani nell’acquisto della propria abitazione e che promuove il centro storico. Inoltre, l’acquisto di abitazioni, determina il più delle volte anche l’esecuzione di piccoli o grandi lavori di manutenzione che coinvolgono i nostri artigiani” spiega il sindaco di Troina.

Dalle informazioni fornite dall’amministrazione troinese, sono già 82 i nuclei familiari che, con questa iniziativa, hanno avuto un contributo a fondo perduto per acquistare la prima casa.