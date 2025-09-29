Sposa del Mediterraneo 2025, alla Fiera del Mediterraneo torna il salone del wedding – dal 4 al 12 ottobre

Dal 4 al 12 ottobre 2025 torna “Sposa del Mediterraneo”. Quest’anno aprirà i battenti nella sua storica location, all’interno della Fiera del Mediterraneo.

Un salone dedicato ai futuri sposi dove trovare tutto quello che serve per il giorno più bello. Dopo il successo delle passate edizioni, la fiera del wedding – organizzata da Mediexpo di Massimiliano Mazzara, con la direzione artistica, quest’anno, della wedding planner e designer Maria Macchiarella, presenta alle coppie le novità e le tendenze 2026-2027: saranno presenti aziende leader del settore.

Per la prima volta, una straordinaria Sala show e sfilate. Artisti, live show musicali e di intrattenimento, esperienze immersive e i migliori professionisti del settore si alterneranno sul palco per presentare le ultime novità del mondo del wedding.

La direttrice artistica, Maria Macchiarella, guiderà, inoltre, imperdibili seminari per gli sposi, svelando i segreti per organizzare un matrimonio davvero perfetto.

Un luogo dove l’amore incontra l’eleganza. Sfilate esclusive, nuove tendenze, esperienze mai viste prima.

All’interno della Fiera tutto quello che serve per il giorno del matrimonio: abiti da sposa e sposo, da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio.

Ai futuri sposi che faranno ingresso alla “Sposa del Mediterraneo 2025” verrà omaggiato un coupon sconti da spendere nell’organizzazione del loro matrimonio.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 16 alle 23. Sabato dalle 16 alle 24.









Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: Sposa del Mediterraneo

Prezzo: 0.00