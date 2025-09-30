Al via il Concorso di Idee per lo slogan del Decennale dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei

Nel 2026 l’Associazione compie 10 anni: soci chiamati a proporre uno slogan creativo, breve e identitario che celebri il percorso svolto, rafforzi i valori condivisi e indichi con chiarezza la visione verso il futuro.

L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei si prepara a festeggiare nel 2026 il suo decimo anniversario, un traguardo importante fatto di creatività, esperienze condivise e crescita professionale. Per celebrare al meglio questa ricorrenza, l’Associazione lancia il Concorso di Idee – Slogan del Decennale 2026, rivolto a tutti i soci attivi.





L’obiettivo è individuare uno slogan originale e coinvolgente capace di raccontare l’identità della comunità professionale, i valori che l’hanno guidata in questi dieci anni e la visione futura.





Lo slogan dovrà essere breve (massimo 10 parole), ispirazionale, adatto all’uso istituzionale e visivo (stampa, digitale, merchandising) ed essere redatto in italiano. È ammessa anche una versione inglese per un utilizzo internazionale.



