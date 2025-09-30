Il ritorno dell’attore Vernia a Gagliano, “fiero delle mie origini”

Dopo 35 anni, l’attore Giovanni Vernia è tornato alle origini. Gagliano, paese natio della mamma Pina Fiorenza, lo ha invitato ad esibirsi per la sagra della mostarda di fichidindia, lì dove si recava tutte le estati, con la famiglia emigrata a Genova per lavoro.

Lo spettacolo

Sabato ha intrattenuto il pubblico gaglianese con le sue gag, per la prima volta. Dopo la morte della madre, ragioniera che lavorava nella fabbrica tessile del paese, Giovanni non tornò più a Gagliano, il dolore era troppo grande. Dopo lo spettacolo, ha postato su Facebook una dedica speciale: “Cara Gagliano, sono passati 35 anni dall’ultima volta. Abbiamo condiviso tante estati, fino a quel maledetto giorno in cui mamma se n’è andata per sempre e non ho più avuto il coraggio di tornare. Ieri però ci siamo rivisti. Ero lì a fare quello che amo da sempre: far divertire. Rivederti mi ha fatto felice. Con gli anni sei diventata ancora più bella!”.

“Fiero del mio sangue siciliano”

Nel post ricorda le strade dove scorrazzava in bici sotto il sole rovente, la chiesa dove si sposarono i suoi genitori, la rocca che gli ha insegnato la tenacia. “Di quella parte di sangue siciliano vado fiero – scrive – Grazie per le emozioni che mi hai regalato, ancora una volta”. Anche i gaglianesi sono stati felici di accoglierlo con uno striscione con la scritta “Benvenuto Giovanni. I parenti e i fan ti abbracciano”. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiarlo con una targa.