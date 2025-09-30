Piovono assunzioni a Troina, stabilizzati 6 precari, firma il nuovo istruttore amministrativo

Giornata di assunzioni al Comune di Troina con la stabilizzazione di 6 lavoratori Asu e la firma del contratto a tempo indeterminato del nuovo istruttore amministrativo, Concetta Sambuco. Qualche mese fa è stata la volta dell’assunzione della funzionaria Marilena Carrubba, neo istruttore direttivo contabile. Come fa sapere il sindaco di Troina, Alfio Giachino in merito al nuovo comandante della Polizia municipale non manca molto, in quanto sono state già effettuate 2 prove su 3 del concorso.

I concorsi al Comune

“Nei prossimi mesi verranno realizzati tutti i concorsi che il comune di Troina ha messo in campo. Anche se le leggi non consentono ai comuni di fare tutte le assunzioni necessarie, per noi lavorare al ricambio generazionale all’interno degli uffici è una sfida necessaria da portare avanti” afferma il sindaco.