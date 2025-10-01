La Guerra in Ucraina nel libro di Reginella, presentazione al Cine Teatro di Troina
Troina - 01/10/2025
Giovedì pomeriggio, alle ore 17.30, al CineTeatro “Andrea Camilleri” di Troina, Sara Reginella presenterà il
suo libro dal titolo “Il fronte degli invisibili, la guerra d’Ucraina da una diversa prospettiva” e il suo
documentario sullo stesso tema del libro.
E’ stata nel teatro di guerra per 4 volte
Reginella, psicoterapeuta di professione e documentarista di guerra, si occupa del conflitto Ucraina – Russia dal 2014. Nel 2016 si è diplomata in Regia e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna. E’ stata, negli ultimi 8 anni, ben 4 volte nel Donbass, sotto le bombe. Nel libro e nel documentario, Reginella racconta come è vissuto il conflitto russo-ucrainodalle popolazioni di Lugansk e Donetsk sotto il controllo russo.