Sagra dello Zafferano fantasma a Valguarnera, sindaca, “edizione 2025 mai organizzata”

Diversi siti di informazione, tra cui quelli specializzati nel settore turistico, poco più di un mese fa, hanno scritto della sesta sagra dello Zafferano a Valguarnera che si sarebbe dovuta tenere il 13 e 14 settembre scorsi.

Il corto circuito

Altri, invece, hanno indicato altre date, tra cui ottobre. Purtroppo, la manifestazione, che ha avuto regolarmente corso negli anni precedenti, non si è tenuta quest’anno. Insomma, una sagra fantasma come hanno avuto modo di comprendere alcuni turisti provenienti da Pozzallo, nel Ragusano, che si sono presentati a Valguarnera nei giorni indicati per l’evento senza, però, trovare stand.

La sindaca, “non risulta nulla al Comune”

Un corto circuito inspiegabile, non è chiaro in che modo l’evento sia finito nei motori di ricerca. “Sul nostro sito quello comunale- precisa la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià – non risulta comunque nulla ed è quel che conta”.

La stessa sindaca non comprende come la notizia della Sagra sia circolata su Internet, di certo la manifestazione è saltata per una ragione. “Abbiamo chiesto a tempo debito un contributo alla Regione che non abbiamo ricevuto, per cui non abbiamo dato corso alla manifestazione”.