Inail Enna, Paolo Campisi (Uila Uil) presidente del Comitato provinciale. Vice, Angela Maccarrone (Confartigianato)

PAOLO CAMPISI (UILA-UIL) PRESIDENTE DEL COMITATO INAIL DI ENNA: “IMPEGNATI A COMBATTERE LE CAUSE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”

ANGELA MACCARRONE (CONFARTIGIANATO) VICEPRESIDENTE

Paolo Campisi, stimato esponente del movimento sindacale ennese con una lunga militanza nella Uila-Uil di cui è componente della Segreteria Territoriale, è stato eletto presidente del Comitato provinciale Inail di Enna. Vicepresidente Angela Maccarrone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese. È stato il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, a firmare il decreto di rinnovo del Comitato che s’è riunito con la partecipazione della direttrice dell’Inail Enna-Caltanissetta, Gabriella Rappa, e della responsabile della sede ennese, Anna Maria Bonelli.

A Campisi, attualmente pure alla guida dell’ente bilaterale agricolo ennese Cimila-Ebaten, e all’intero Comitato provinciale, che resterà in carica sino al 2029, sono subito giunti “i complimenti per un’efficace azione nel segno della nostra battaglia della vita #ZeroMortiSulLavoro” dai segretari generali di Uil e Uila Sicilia, Luisella Lionti e Nino Marino, insieme con Enzo Savarino, segretario Uil Sicilia con delega su Enna.

Nel suo intervento, Paolo Campisi ha evidenziato il ruolo del Comitato “come strumento di confronto tra parti sociali e Istituto con il delicato ruolo di indirizzo, monitoraggio e proposta nella prevenzione degli infortuni sul lavoro”. “È un impegno che affronteremo collegialmente – ha aggiunto – avendo anche tra le priorità, a servizio di lavoratori e imprese, l’offerta di strumenti sempre più avanzati per il recupero psicofisico e per il reinserimento occupazionale degli infortunati. È forte, peraltro, la nostra volontà di mettere al centro il diritto fondamentale al lavoro in ambiente sicuro e protetto”.

È intervenuta nel corso della riunione pure la vicepresidente Angela Maccarrone segnalando la necessità di “promuovere attività di natura formativa e informativa finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro con il coinvolgimento delle imprese, da cui occorre partire per una prevenzione capace di rendere sicura e salubre ogni attività lavorativa”.



