Lavori a Valverde, duello tra Forza Italia e Mpa sul contributo, al via le schermaglie elettorali

Da una parte Forza Italia ed il presidente della Regione, Renato Schifani, dall’altra il Mpa ed il suo leader, Raffaele Lombardo. La contesa è sul contributo di 380 mila euro concesso dalla Regione al Comune di Enna per la riqualificazione di piazza Valverde, i cui lavori sono stati consegnati nei giorni scorsi ad una impresa di Agrigento che concluderà gli interventi per l’inizio del 2026.

Il post di Schifani

In post sui social, il presidente della Regione ha messo in evidenza “ci siamo spesi per questo intervento che terminerà a inizio 2026 e di cui abbiamo più volte parlato con l’Onorevole Luisa Lantieri e gli altri deputati della zona. Questi lavori sono soltanto un segno tra tanti, antecedenti e futuri, di attenzione ai segnali che arrivano dai territori da parte del governo Schifani”. Peraltro, ad annunciare la consegna dei lavori era stata l’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, esponente di Forza Italia.

La replica di Lombardo

Dichiarazioni che hanno scosso il Mpa e così nella serata di ieri, poco dopo la pubblicazione del post di Schifani, l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, il cui peso politico ad Enna è concreto, disponendo in Consiglio comunale di una nutrita pattuglia mentre al Governo regionale siede l’assessore ennese, Francesco Colianni, è intervenuto con una nota.

“Una breve, doverosa integrazione – si legge nella nota – alla notizia data dal presidente Schifani sul finanziamento per la riqualificazione della piazza Valverde di Enna per 380 mila euro di cui ha discusso con l’on. Lantieri. La risorsa si deve ad un emendamento alla finanziaria che il MPA si è intestato su spinta di Francesco Colianni oggi assessore regionale e dell’intero gruppo Mpa in Consiglio Comunale”.

Le elezioni ad Enna ed alla Regione

Un botta e risposta che sa di schermaglia da campagna elettorale sia in vista delle amministrative ad Enna, previste per il 2026 in cui Colianni potrebbe scendere in campo come candidato a sindaco, sia in proiezione delle Regionali del 2027 che, nell’Ennese saranno molto delicate soprattutto per il Centrodestra. I posti sono due, occupati da Fabio Venezia del Pd e da Luisa Lantieri, coordinatrice provinciale di Forza Italia che, evidentemente, punta alla rielezione