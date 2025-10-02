“Rita da Cascia il Musical”, lo spettacolo al Teatro Neglia

Domenica 12 Ottobre, ore 19:30, al teatro F. Paolo Neglia di Enna, dopo il successo ottenuto a Cascia, torna in scena, a grande richiesta, con la decima replica, la quinta ad Enna, il meraviglioso spettacolo “Rita da Cascia il Musical”, la storia sulla vita di una donna, figlia, moglie e madre dall’animo dolce e determinato e del suo immenso amore verso Dio e verso il prossimo.

Il regista, Rosario Primavera, nella sua visione romanzata, rimanendo fedele alla storia quanto più possibile, porta lo spettatore a rivivere la vita di Rita, con immaginazione e fantasia, attraverso giochi di luci, colori, coreografie, musiche e canzoni, in scena 30 artisti tra cantanti, attori e ballerini, supportati da 8 tecnici che lavorano dietro le quinte, con lo scopo di diffondere il messaggio di perdono, amore e speranza che Santa Rita ha lasciato alle generazioni future.

“Rita da Cascia Il Musical” è un progetto nato per volere di 8 amici, uniti da un’amicizia profonda, come segno di gratitudine per una grazia ricevuta, sposato e condiviso da tutti i soci con la speranza, un giorno, di poter portare in scena il musical al cospetto della Santa dei casi impossibili…il loro sogno si è realizzato il 26 Luglio scorso.

Nulla è impossibile se ci si affida all’Alto…