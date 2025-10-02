Sanitò, all’Asp di Enna arrivano cinque nuovi operatori socio sanitari

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si prepara ad accogliere cinque nuovi operatori socio-sanitari, frutto di un ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso di bacino organizzato per Sicilia orientale dall’ASP di Catania. Un arruolamento di personale che va a rafforzare l’organico aziendale. I nuovi OSS, operatori socio-sanitari, prenderanno servizio a partire dal primo ottobre e saranno distribuiti strategicamente sul territorio provinciale, con particolare attenzione ai reparti che necessitano di un potenziamento più urgente.

Questo nuovo ingresso di personale si inserisce in un più ampio programma di rafforzamento dell’organico che l’ASP di Enna sta portando avanti con determinazione. Le politiche assunzionali dell’azienda sanitaria proseguono infatti a ritmo incessante, testimoniando una chiara volontà della Dirigenza Strategica di incrementare il più possibile il numero di operatori disponibili. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare progressivamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini della provincia, garantendo standard assistenziali sempre più elevati.

Le parole del Direttore Generale Dr. Mario Zappia: “Continuiamo ad investire nelle risorse umane perché siamo convinti che solo attraverso personale qualificato e numericamente adeguato si possono garantire ai cittadini servizi di qualità. È un lavoro quotidiano che prosegue senza sosta tra mille problematicità, ma proseguiremo con determinazione su questa strada per far crescere e migliorare la nostra Azienda”.

Il concorso di bacino gestito dall’ASP di Catania rappresenta uno strumento utile per il reclutamento di personale qualificato, consentendo anche alle realtà territoriali di attingere a graduatorie più ampie e qualificate.

L’arrivo di nuovo personale socio-sanitario è accolto con favore sia dalla dirigenza dell’ASP che dagli operatori già in servizio, consapevoli della necessità di incrementare l’organico per far fronte alle crescenti richieste di assistenza da parte della popolazione. Gli operatori socio-sanitari rappresentano infatti una figura professionale essenziale nel panorama sanitario, garantendo un supporto prezioso nell’assistenza quotidiana dei pazienti e contribuendo significativamente alla qualità complessiva del servizio ospedaliero.

Con queste nuove assunzioni, l’ASP di Enna conferma il proprio impegno nel perseguire una politica del personale orientata al rafforzamento definitivo dell’organico, nella consapevolezza che solo attraverso un adeguato numero di operatori qualificati è possibile garantire ai cittadini del territorio ennese un servizio sanitario all’altezza delle aspettative e dei loro bisogni.



