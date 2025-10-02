Topi nelle scuole ed al Comune, tutti a casa a Valguarnera per la derattizzazione
Valguarnera - 02/10/2025
A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico già scuole chiuse a Valguarnera per 3 giorni dal 2 al 4 ottobre, così come la sede del Municipio. Il motivo, per consentire la derattizzazione e sanificazione
vista la presenza di roditori e insetti segnalata nei giorni scorsi.
L’ordinanza della sindaca
Ad essere coinvolto l’istituto comprensivo Mazzini che comprende la scuola primaria nonché le sedi delle medie Lanza e Pavone. A deciderlo un’ordinanza della sindaca Draià, la numero 25. Le scuole così come gli uffici comunali riapriranno i battenti lunedì 6 ottobre.