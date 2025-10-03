Alla Orlando Pallamano Haenna arriva il pivot Zoe Mizzoni

Il ritorno di uno dei suoi più forti figli. L’ennese Zoe Mizzoni ritorna da dove nel 2010 ha iniziato la sua carriera nella disciplina. Trentuno anni, fisico possente che sfiora i 2 metri, di ruolo Pivot, Zoe aveva iniziato nella sua città nel 2010 facendo tutta la trafila nelle giovanili sino al 2016.

Dopodichè un anno a Ferrara, poi ancora il ritorno a Enna per altri 2 anni. E da quel momento una carriera che lo ha visto vestire le maglie di Albatro Siracusa, Bolzano, Pressano e nell’ultima stagione a Fasano.

Ma il primo amore non si scorda mai e così Zoe ha deciso che vuole dare con la sua esperienza un contributo alla società da dove ha iniziato ovvero la Orlando Pallamano Haenna che quest’anno si appresta a partecipare per il terzo anno consecutivo alla Serie A Silver.

“E’ fuor di dubbio che per noi il ritorno di Zoe ha un doppio valore – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – quello che si tratta di un altleta di assoluto livelllo che alzerà il tasso tecnico del nostro roster. Ma ancor di più che si tratta di un ennese che ritorna a casa e che ha vestito maglie importante confermando ancora una volta la bontà del nostro settore giovanile. Dove potremo arrivare quest’anno? Sicuramente puntiamo ad una salvezza tranquilla senza dover passare dai Play Out. Poi tutto quello che arriverà sarà tutto di guadagnato”.



