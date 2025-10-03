Calcio, la Leonfortese ospita il Melilli al comunale di Calascibetta

Un confronto molto delicato quello casalingo di sabato 4 ottobre per la Leonfortese che al Comunale di Calascibetta ospita il Melilli.

La formazione siracusana alla sua prima partecipazione nel campionato di Eccellenza vuole fare le cose per bene ed ha allestito un organico di valore. Entrambe le squadre sono reduci da risultati negativi, il Melilli in casa con il Messana, la Leonfortese sul campo del Rosmarino. Tre sono i punti in classifica del Melilli mentre uno solo quello della Leonfortese. Quindi in entrambe c’è molta voglia di riscatto.

In casa della Leonfortese il tecnico Mario Folisi dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi tranne lo qualificato Migneco. E si tira un sospiro di sollievo per le buoni notizie arrivate per il giovane Lorenzo Bonanno cui gli accertamenti ad un ginocchio hanno dato esito negativo anche se però non sarà lo stesso della partita.

Ci si augura che anche per questa seconda gara casalinga ci sia una segna cornice di pubblico a supportare questo progetto per certi versi unico che mette insieme esperienze sia tecniche che dirigenziali di diversi comuni della provincia di Enna.

“Sappiamo bene che il Melilli non è un avversario facile – commenta il presidente della Leonfortese Giovanni Russo – ma dopo la battuta d’arresto con il Rosmarino abbiamo la necessità di muovere la classifica e sopratutto ritrovare la grinta e determinazione delle prime du giornate di campionato. E siamo sicuri che i ragazzi sapranno riscattarsi dalla prova opaca della scorsa settimana”.

Foto tratta dal profilo Facebook della Apd Leonfortese