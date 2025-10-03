Il libro di Profera si presenta al Circolo della Stampa di Enna

“ Avrei voluto solo uno spritz” di Claudia Profera è il libro al centro del nuovo appuntamento con il “Circolo della Stampa” di Assostampa Enna, fissato per il prossimo 8 ottobre alle 18 nella saletta della libreria Mondadori di Piazza Bovio. A dialogare con l’autrice, Claudia Profera, al suo esordio letterario, introdotta da Paolo Di Marco responsabile del Circolo della Stampa di Assostampa Enna, sarà Manuela Acqua componente della Commissione pari opportunità ( Cpo)del sindacato unitario dei giornalisti.

“ Avrei voluto solo uno spritz” racconta la storia di Claudia la cui vita, basata apparentemente su sicurezze granitiche, diventa incerta quando arriva, inaspettata e burrascosa, la diagnosi di cancro al seno. Spostamenti, malattia, cambiamenti e introspezione diventeranno l’occasione per un viaggio intimo e ironico con una destinazione inaspettata.

Claudia Profera, napoletana di nascita ma palermitana di adozione, è avvocato penalista. Appassionata di libri e scrittura, fin da bambina ha scritto racconti. Inaspettatamente, in un momento particolare ed estremamente delicato della sua vita, ha tirato fuori dai cassetti i suoi scritti.

L’appuntamento di giovedì 8 ottobre rientra negli appuntamenti del Circolo della Stampa di Assostampa Enna realizzati in collaborazione con la libreria Mondadori di Enna, grazie alla disponibilità di Valentina Rizzo antropologa culturale e giornalista pubblicista, nell’ambito del progetto di apertura al confronto sui temi di maggiore attualità e di coinvolgimento della comunità.

Prossimo appuntamento in via di definizione è quello con “ La pagina che manca alla storia. Sigonella 40 anni dopo” di Paolo Garofalo e Salvo Fleres presentato nell’ambito della rassegna “Bartleby” della libreria Mondadori, in collaborazione con MedMez ed il Circolo della Stampa di Assostampa Enna.