Il prefetto a Gagliano consegna la Costituzione ai neo 18enni

Nella mattinata odierna, presso il comune di Gagliano Castelferrato, il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, alla presenza del Sindaco, della giunta comunale e dei vertici delle Forze di polizia, ha aperto l’iniziativa del Battesimo civico, che punta a “battezzare” simbolicamente alla vita civica i neo-diciottenni, con la consegna di una copia della Costituzione italiana.

Il Prefetto ha accolto i giovani, veri protagonisti della giornata, invitandoli a considerare la Carta costituzionale non come un mero “pezzo di carta”, ma come una bussola sempre viva, da leggere e consultare per orientare la partecipazione personale alle attività della comunità. Ha, altresì, ricordato l’importanza di tenere vivi e presenti nelle proprie esistenze i valori e gli impegni che la Costituzione indica, contribuendo non solo alla loro conservazione ma soprattutto al loro sviluppo e ad una valorizzazione continua nella vita di tutti i giorni.

Prima di procedere al formale rito della consegna delle copie della Costituzione ai partecipanti all’evento, il Prefetto ha voluto dare lettura dei primi tre articoli del testo costituzionale, interagendo con i presenti nella comprensione storico-sociale dei valori e dei principi in essi sanciti. Ha quindi concluso citando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che